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15 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ağustos Pazar at yarışı programı

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 14.08.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30
15 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 15 Ağustos Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 15 Ağustos 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 15 Ağustos PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 14 Ağustos 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 15 Ağustos Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 15 Ağustos 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

15 Ağustos Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 15 Ağustos 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 15 Ağustos 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 14.08.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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