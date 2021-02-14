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14 Şubat 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 14 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 14.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

14 Şubat 2021 Pazar 12:30
14 Şubat 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 14 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 14 Şubat 2021 Pazar maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 14-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 14 Şubat 2021 Pazar Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 14 Şubat 2021 Pazar tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

14 Şubat 2021 Pazar  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

14 Şubat 2021 Pazar TV'de bugünün maç programı...

 

13:30
Bandırmaspor - İstanbulspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

13:30
Ümraniyespor - Eskişehirspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Avaz Bein Sports Max 2

13:30
Kayserispor - Ankaragücü
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

15:00
Hamburg - Greuther Fürth
Almanya Bundesliga 2
S Sport 2 S Sport Plus

15:30
Nottingham Forest - Bounemouth
İngiltere Championship
Bein Sports 2

15:30
Leicester City - Liverpool
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

16:00
Trabzonspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

16:00
Akhisarspor - Samsunspor
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

16:00
Granada - Atletico Madrid
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart

17:00
Auxerre - Guingamp
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3

17:00
Torino - Genoa
İtalya Serie A
Bein Sports 4

17:30
Stuttgart - Hertha Berlin
Almanya Bundesliga
A Spor

17:30
B.Leverkusen - Mainz
Almanya Bundesliga
S Sport Plus

17:30
B.Dortmund - Hoffenheim
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus

18:00
Cartagena - Rayo Vallecano
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

18:00
Birmingham - Luton Town
İngiltere Championship
Bein Sports 2

18:00
Crystal Palace - Bunley
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport 

18:15
Sevilla - Huesca
İspanya La Liga

D Smart Youtube Spor Smart Smart Spor HD

18:30
ADO Den Haag - PSV
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2

19:00
Paris Saint Germain - Nice
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

19:00
Altay - Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig
TRT Spor HD Bein Sports Max 1

19:00
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1

20:00
Napoli - Juventus
İtalya Serie A
Bein Sports 4

20:15
Mirandes - Girona
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

20:30
Union Berlin - Schalke 04
Almanya Bundesliga
S Sport 2 S Sport Plus

20:30
St.Truiden - Zulte Waregem
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3 

20:30
Manchester City - Tottenham
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

20:30
Eibar - Valladolid
İspanya La Liga
Spor Smart Smart Spor HD

20:45
Heracles - Ajax
Hollanda Eredivisie
Tivibu Spor 2

21:00
Reims - Lens
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

22:30
Tenerife - Ponferradina
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube

22:45
Spezia - AC Milan
İtalya Serie A
Bein Sports 4

23:00
Lyon - Montpellier
Fransa Ligue 1
Bein Sports 3

23:00
Brighton - Aston Villa
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus S Sport

23:00
Barcelona - Alaves
İspanya La Liga
S Sport Plus Spor Smart Smart Spor HD

23:30
Porto - Boavista
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus



Son Güncelleme: 14.02.2021 12:30
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