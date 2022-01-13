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14 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ocak Cuma at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2022 Perşembe 13:30
14 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ocak Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 14 Ocak 2022 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 14 Ocak CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Ocak 2022 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 14 Ocak Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 14 Ocak 2022 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

14 Ocak Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 14 Ocak 2022 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 14 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 13.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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