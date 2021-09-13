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14 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Eylül Salı at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Eylül 13 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:30
14 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Eylül Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 14 Eylül 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 14 Eylül SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Eylül 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 14 Eylül Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 14 Eylül 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

14 Eylül Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 14 Eylül 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 14 Eylül 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 13.09.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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