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14 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ekim Perşembe at yarışı programı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 13 Ekim 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

13 Ekim 2021 Çarşamba 13:30
14 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ekim Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 14 Ekim 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 14 Ekim PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 13 Ekim 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 14 Ekim Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 14 Ekim 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

14 Ekim Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 14 Ekim 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 14 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 13.10.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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