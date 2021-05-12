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13 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Mayıs Perşembe at yarışı programı

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 12.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
13 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Mayıs Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 13 Mayıs 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 13 Mayıs PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 13 Mayıs Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

13 Mayıs Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 13 Mayıs 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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