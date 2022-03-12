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13 Mart 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Mart Pazar at yarışı programı

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 12.03.2022 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:30
13 Mart 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Mart Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 13 Mart 2022 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 13 Mart PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Mart 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 13 Mart Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 13 Mart 2022 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

13 Mart Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 13 Mart 2022 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 13 Mart 2022 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 12.03.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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