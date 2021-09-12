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13 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Eylül Pazartesi at yarışı programı

Sıcak haber olarak gündeme gelen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 12 Eylül 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Eylül 2021 Pazar 13:30
13 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Eylül Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 13 Eylül 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 13 Eylül PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Eylül 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 13 Eylül Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 13 Eylül 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

13 Eylül Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 13 Eylül 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 13 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 12.09.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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