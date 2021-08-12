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13 Ağustos 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Ağustos Cuma at yarışı programı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 12 Ağustos 2021 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

12 Ağustos 2021 Perşembe 13:30
13 Ağustos 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 13 Ağustos Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 13 Ağustos 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 13 Ağustos CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 13 Ağustos Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 13 Ağustos 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

13 Ağustos Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 13 Ağustos 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 13 Ağustos 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 12.08.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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