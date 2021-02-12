İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

12 Şubat 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri

Gündemde büyük yankı uyandıran Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri ile ilgili olarak merak edilen 12 Şubat 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

12 Şubat 2021 Cuma 18:21
12 Şubat 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 12 Şubat 2021 Cuma maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 12-02-2021 Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 12 Şubat 2021 Cuma Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 12 Şubat 2021 Cuma tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 12 Şubat 2021 günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

12 Şubat 2021 Cuma  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

12 Şubat 2021 Cuma TV'de bugünün maç programı...

11:05 | Macarthur Bulls - Adelaide United | beIN Sports 4 

19:00 | Ç.Rizespor - BB Erzurumspor | beIN Sports 1

19:00 | Ankaraspor - Altınordu | TRT Spor - beIN Max 1

20:30 | Holstein Kiel - Wurzburger Kickers  | S Sport 2

22:30 | Leipzig - Augsburg | S Sport 2

22:45 | Blackbun Rovers - Preston | beIN Sports 3

22:45 | Bologna - Benevento | beIN Sports 4

23:00 | Celta Vigo - Elche | Spor Smart



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:21
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Beşiktaş yarı finale penaltılarla çıktı
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Arızalanan ambulansı futbolcular iterek dışarı çıkardı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Samsun'da silahlı saldırı! İki bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Chelsea ve Liverpool'un istediği Dayot Upamecano Bayern Münih yolunda!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
Fenerbahçe HDI Sigorta'da 4 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı Bayern Münih-Tigres

Popüler Haberler

12 Şubat 2021 Cuma Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Acemi Anneler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Rüyada arı sokması görmek anlamı ve yorumu
TOKİ konut projeleri satışları hangi illerde devam ediyor? Hangi şehirlerde ucuz TOKİ konut satışı yapılıyor?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Şubat 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Diş estetiği fiyatları ve çeşitleri 2021
Kalk Gidelim Kalk Gidelim neden final kararı aldı? Kalk Gidelim final nedeni ve tarihi
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında?
İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı
Galatasaray Riva ve Florya projeleri ne durumda? İptal olacak mı?
2020 Skoda Kamiq özellikleri belli oldu! 2020 Skoda Kamiq tasarım ve motor özellikleri
TEB'den konut kredisinde indirim! Teb kampanyalı ev kredisi faiz oranlarını düşürdü!
Türk Telekom SMS ile findeks kredi notu sorgulama servisi
İhbar tazminatı nedir, kimlere verilir? İhbar tazminatı ödenmezse ne olur?
Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat kupası yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Adliye çalışma saatleri Şubat 2021
Özel ve Devlet hastanesi diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli tedavisi fiyatları 2021
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.