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12 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Kasım Cuma at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de TJK at yarışı bülteni belli oldu mu?’a dair gelişmeleri 11 Kasım 2021 Perşembe tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

11 Kasım 2021 Perşembe 13:30
12 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Kasım Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 12 Kasım 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 12 Kasım CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Kasım 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 12 Kasım Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 12 Kasım 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

12 Kasım Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 12 Kasım 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 12 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 11.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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