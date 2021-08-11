İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi 12-15 yaş arasına!
Son Dakika
Bilim Kurulu'nun yeni aşı hedefi...

12 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ağustos Perşembe at yarışı programı

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 11 Ağustos 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30
12 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ağustos Perşembe at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 12 Ağustos 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 12 Ağustos PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 11 Ağustos 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 12 Ağustos Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

12 Ağustos Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 12 Ağustos 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 12 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 11.08.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Beşiktaş futbol direktörü Ceyhun Kazancı kimdir?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?
Süper Lig 2021-22 sezonu 15 Temmuz yaz transfer hareketleri : kim hangi takıma transfer oldu?

Popüler Haberler

12 Ağustos 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ağustos Perşembe at yarışı programı
TJK 11 Ağustos 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 8 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 8 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 8 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
İBB'nin 541 itfaiye alımı sonuçları açıklandı. Nasıl öğrenilir?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak?
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Zilhicce ayı 10. gününde çekilecek tesbihler ve dualar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.