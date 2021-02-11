İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonda, terör örgütü mensubu şahıs yakalanarak gözaltına alındı!
MİT ve Emniyet'in düzenlediği operasyonda,...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt koronavirüse yakalandı, haberi Alişan duyurdu!
Son Dakika
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt...

11 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 11 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 11.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

11 Şubat 2021 Perşembe 12:30
11 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 11 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Şubat 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Şubat 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Şubat 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Şubat 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

11 Şubat 2021 Perşembe  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Şubat 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

 

11.05 

WS WANDERES - MALBOURNE VİCTORY 

BeIN SPORTS 4

 

16.45

AUXERRE - MARSILYA 

BeIN SPORTS 3

 

20.30

SWENSEA - MANCHESTER CİTY

Tivibu Spor 4

 

20.45

GALATASARAY - ALANYASPOR

A SPOR

 

21.00 

JDA Dijon - Lille

BeIN SPORTS 4 

 

22.30

LEİCESTER CİTY - BRİGHTON 

Tivibu Spor

 

22.30 

SHEFFİELD UNİTED - BRISTOL CITY

Tivibu Spor 3

 

22.45

ATALANTA - NAPOLİ

TRT SPOR

 

23.00

SEVILLA - BARCELONA

Tivibu Spor 2

 

23.00

CAEN - PSG

BeIN Sports 3 

 

23.15

EVERTON - TOTTENHAM

Tivibu Spor 4



Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda galibiyet elde ederek çeyrek finale çıktı
Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda galibiyet elde ederek çeyrek finale çıktı
Napoli’yi eleyen Atalanta, İtalya Kupası’nda finale yükseldi!
Napoli’yi eleyen Atalanta, İtalya Kupası’nda finale yükseldi!
Barcelona’yı 2-0 yenen Sevilla, büyük avantaj yakaladı!
Barcelona’yı 2-0 yenen Sevilla, büyük avantaj yakaladı!
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası’nda da yoluna devam ediyor!
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası’nda da yoluna devam ediyor!
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi! Pelkas iyileşmeye başladı
Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi! Pelkas iyileşmeye başladı
10 Şubat Çarşamba günü A Spor'da hangi maçlar var
10 Şubat Çarşamba günü A Spor'da hangi maçlar var

Popüler Haberler

11 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 11 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Edevlet kredi puanı öğrenme ve sorgulama
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
süt parası nasıl alınır? 2021 Süt parası müracaat talep dilekçesi
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Şubat KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
2020 noter araç devir ücreti, araç satış işlemleri ve gerekli evrakları - 2.el araç satışı şartları noter çalışma saatleri
Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı!
Show TV Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Taksitli nakit avans çekimi nedir? Karttan taksitli nakit para çekimi işlemleri
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Cenaze yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 sgk cenaze ödeneği ne kadardır?
En kolay kredi veren bankalar hangileri, şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.