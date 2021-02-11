11 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 11 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 11 Şubat 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 11 Şubat 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 11 Şubat 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 11 Şubat 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

11 Şubat 2021 Perşembe günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

11 Şubat 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

11.05

WS WANDERES - MALBOURNE VİCTORY

BeIN SPORTS 4

16.45

AUXERRE - MARSILYA

BeIN SPORTS 3

20.30

SWENSEA - MANCHESTER CİTY

Tivibu Spor 4

20.45

GALATASARAY - ALANYASPOR

A SPOR

21.00

JDA Dijon - Lille

BeIN SPORTS 4

22.30

LEİCESTER CİTY - BRİGHTON

Tivibu Spor

22.30

SHEFFİELD UNİTED - BRISTOL CITY

Tivibu Spor 3

22.45

ATALANTA - NAPOLİ

TRT SPOR

23.00

SEVILLA - BARCELONA

Tivibu Spor 2

23.00

CAEN - PSG

BeIN Sports 3

23.15

EVERTON - TOTTENHAM

Tivibu Spor 4