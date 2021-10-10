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11 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Ekim Pazartesi at yarışı programı

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 10.10.2021 tarihli TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 10.10.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

10 Ekim 2021 Pazar 13:30
11 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 11 Ekim Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 11 Ekim 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 11 Ekim PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 10 Ekim 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 11 Ekim Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 11 Ekim 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

11 Ekim Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 11 Ekim 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 11 Ekim 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 10.10.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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