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10 Eylül 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Eylül Cuma at yarışı programı

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 09.09.2021 tarihli haberimizi okuyun.

09 Eylül 2021 Perşembe 13:30
10 Eylül 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Eylül Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 10 Eylül 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 10 Eylül CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 9 Eylül 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 10 Eylül Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 10 Eylül 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

10 Eylül Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 10 Eylül 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 10 Eylül 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 09.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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