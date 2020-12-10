10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 9 Aralık Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 9 Aralık Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 9 Aralık tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır.
9 Aralık Çarşamba Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...
- 13:30
TRT SporAnkara Keçiörengücü - Giresunspor (Futbol)
-
16:00
-
TRT SporAdana Demirspor - Altınordu (Futbol)
- 19:00
TRT SporAltay - Ankaraspor (Futbol)
- 19:30
BeIN Sports 1Göztepe - Alanyaspor (Futbol)
- 19:30
BeIN Sports 2Hatayspor - BB Erzurumspor (Futbol)
- 20:55
BeIN Sports 3Ajax - Atalanta (Futbol)
- 20:55
BeIN Sports 4Midtjylland - Liverpool (Futbol)
- 20:55
BeIN Sports 1PSG - Başakşehir (Futbol)
- 22:00
BeIN Sports 2Inter - Shakhtar Donetsk (Futbol)
- 23:00
BeIN Sports 1Real Madrid - Mönchengladbach (Futbol)
- 23:00
BeIN Sports 3Salzburg - Atletico Madrid (Futbol)
- 23:00
BeIN Sports 4Bayen München - Lokomotiv Moscow (Futbol)
- 23:00
BeIN MAX2Olympiakos - Porto (Futbol)
- 23:00
BeIN MAX1Manchester City - Marseille (Futbol)
- 03:30
S SportLibertad - Palmeiras (Futbol)