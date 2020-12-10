İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 10 Aralık 2020 Perşembe günü basına aktarılmaya devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberi güncel ayrıntılarını Aralık 10 Perşembe günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 02:05
10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Takip Et:

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok spor sever bugün yayınlanacak maçları 9 Aralık Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 9 Aralık Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın tv kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 9 Aralık  tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 9 Aralık Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

9 Aralık Çarşamba​ Türkiye ve dünya liglerinde televizyonda hangi maçlar var? TV'de maç programı...

 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 02:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Romalı yıldız stoper çubuklu formayı giymeye hazır olduğunu açıkladı!
Başakşehir'den buruk veda
Başakşehir'den buruk veda
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı pankartların kullanılacağını açıkladı
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!
Roma'nın yıldız stoperi Juan Jesus'tan Fenerbahçe transferi açıklaması!
Formula 2'nin 2020 Dünya Şampiyonu Mick Schumacher oldu.
Formula 2'nin 2020 Dünya Şampiyonu Mick Schumacher oldu.

Popüler Haberler

10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
2021 eğitim öğretim yılı Mersin fen liseleri taban puanları
Yapılandırma ile vergi borcunu peşin ödeyenler yüzde 90 indirimli ödeme yapcak
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor dizi çekim yerleri ve mekanları
Nöbetçi noterler saat kaça kadar çalışıyor, kaça kadar açık? 2020 Nöbetçi noter çalışma saatleri
Steam hafta ortası çılgınlığı ile kısa süreli indirimli oyunlar listesi
DEVA Partisi ekonomi genel esasları ve temel ilkeleri ne olacak? Ali Babacan Deva Partisi ekonomi politikalarını yayınladı!
Güncel gümüş fiyatları 10 Aralık 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Okullarda sınavlar nasıl olacak? Ortaokullarda ve liselerde sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
BİM 10 Aralık 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kanal D canlı yayın akışı 12 Aralık Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.