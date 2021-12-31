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1 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Ocak Cumartesi at yarışı programı

Basının ve okurların dikkatini çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 31.12.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2021 Cuma 13:30
1 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Ocak Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 1 Ocak 2022 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 1 Ocak CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Aralık 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 1 Ocak Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

1 Ocak Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 1 Ocak 2022 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 31.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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