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1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı

Cuma günü basında geniş bir yer bulan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Nisan 30 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:00
1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 1 Mayısıs 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 1 Mayısıs CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Nisan 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 1 Mayısıs Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

1 Mayısıs Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:00
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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