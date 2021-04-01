1. Lig'de VAR ne zaman kullanılacak?

Geçtiğimiz yıllarda kullanıma alınan ve tüm dünyada olumlu etkiler yaratan VAR sisteminin TFF 1. Lig’e ne zaman getirileceği merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalarda 1. Lig’e VAR sisteminin ne zaman uygulanacağı açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklama kapsamında 1. Lig’de VAR sisteminin 2022 – 2023 sezonundan itibaren kullanılacağı belirtildi.

TFF’den 1. Lig için VAR açıklaması

TFF konu ile ilgili,

‘FIFA ile 1. Lig konusunda protokol anlaşması yapacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva’da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarının oynanacağı stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlaması konusunda anlaşma sağladı’ denildi.

Yapılan açıklamalar sonrasında 1. Lig’de VAR sistemi uygulaması ile Türkiye, liglerinde VAR ve AVAR sistemini kullanan sayılı ülkelerden birisi haline gelecek.

2018 – 19 sezonu ile birlikte Süper Lig’de kullanılmaya başlanan VAR sistemi lige ek olarak Süper Kupa finali, TFF 1. Lig Play Off karşılaşmaları ve Türkiye Kupası son 16 turunda kullanılmaya devam ediyor.