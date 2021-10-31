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1 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Kasım Pazartesi at yarışı programı

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 31.10.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Ekim 2021 Pazar 13:30
1 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Kasım Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 1 Kasım 2021 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 1 Kasım PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Ekim 2021 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 1 Kasım Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

1 Kasım Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 1 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 1 Kasım 2021 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 31.10.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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