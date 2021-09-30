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1 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Ekim Cuma at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 30 Eylül 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:30
1 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Ekim Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 1 Ekim 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 1 Ekim CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Eylül 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 1 Ekim Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 1 Ekim 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

1 Ekim Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 1 Ekim 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 1 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 30.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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