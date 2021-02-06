Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Bein Sport 1 HD FB GS derbisi canlı yayın bilgileri

Süper Lig 24. haftada iki ezeli rakip olan Fenerbahçe ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını kayıp vermeden devam eden Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’yi mağlup ederek averaj üstünlüğü ile ligin zirvesine çıkmayı amaçlıyor. Öte yandan Erol Bulut’un öğrencileri ise ezeli rakipleri karşısında evinde hata yapmayarak liderliğini sürdürmeyi hedeflemektedir. Zorlu geçecek olan derbiyi canlı olarak yayınlayan kanalı ve maçın saati araştırılmaya devam ediliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasına saatler kala mücadele ile ilgili canlı yayın kanalı ve maç ile ilgili son dakika detayları şu şekildedir:

Derbi ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbi karşılaşmasında ilk düdük, 6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı saat 19:00’da çalacaktır. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul’da yapılacak olan derbi mücadelesi BeIN Sports 1 kanalında canlı bir şekilde naklen yayınlanacaktır.

Galatasaray derbiye hazır

Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe’yle karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını bitirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunuyla sürdürülen antrenmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmaları düzenlendi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.