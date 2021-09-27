İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı
TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da olacağı açıklandı

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman,hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C grubunda yer alan Beşiktaş 2.maçına çıkacak. İlk maçında Dortmund'a mağlup olan Beşiktaş,Ajax'a karşı puan almak istiyor. Ajax-Beşiktaş karşılaşmasının ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman,hangi kanalda?Bu haberimizde Ajax-Beşiktaş mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Ajax-Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve yayın kanalı...

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:57
Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman,hangi kanalda?
Takip Et:

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kapsamında 2.maçına çıkacak. İlk maçta Dortmund’a kaybeden Beşiktaş,Ajax’a konuk olacak.Ajax-Beşiktaş mücadelesi ne zaman?

Ajax-Beşiktaş mücadelesi

Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş,Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Stadın tamamen dolu olması bekleniyor. Karşılaşma 28 Eylül Salı günü TSİ 19:45’te başlayacak. Mücadele Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Karşılaşmayı 52 bin Ajax taraftarının izlemesi bekleniyor. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.


Son Güncelleme: 27.09.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ajax-BeşiktaşBeşiktaşŞampiyonlar Ligi BeşiktaşAjax
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE

Popüler Haberler

BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
6,5 Büyüklüğünde korkutan deprem!
28 Eylül 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 28 Eylül Salı at yarışı programı
TJK 27 Eylül 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
27 Eylül 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Eylül 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 26 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 26 Eylül 2021 Pazar açık noterler listesi - 26 Eylül 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar? Geçiş ücreti açıklandı mı?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Yavuz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
Masumlar Apartmanı izlendi mi? Dizi tutar mı? Masumlar Apartmanı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Temmuz 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.