Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman,hangi kanalda?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kapsamında 2.maçına çıkacak. İlk maçta Dortmund’a kaybeden Beşiktaş,Ajax’a konuk olacak.Ajax-Beşiktaş mücadelesi ne zaman?

Ajax-Beşiktaş mücadelesi

Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş,Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Stadın tamamen dolu olması bekleniyor. Karşılaşma 28 Eylül Salı günü TSİ 19:45’te başlayacak. Mücadele Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Karşılaşmayı 52 bin Ajax taraftarının izlemesi bekleniyor. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.