Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman,hangi kanalda?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kapsamında 2.maçına çıkacak. İlk maçta Dortmund’a kaybeden Beşiktaş,Ajax’a konuk olacak.Ajax-Beşiktaş mücadelesi ne zaman?
Ajax-Beşiktaş mücadelesi
Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş,Ajax ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Stadın tamamen dolu olması bekleniyor. Karşılaşma 28 Eylül Salı günü TSİ 19:45’te başlayacak. Mücadele Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Karşılaşmayı 52 bin Ajax taraftarının izlemesi bekleniyor. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
Son Güncelleme: 27.09.2021 13:57