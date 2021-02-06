A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

FIBA tarafından düzenlenecek olan 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubunda yer alan A Milli Basketbol Takımımızın karşılacağı İsveç ve Hırvatistan maçlarının merakla beklenen aday kadrosu açıklandı.Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde olduğu İstanbul’da fanus düzeninde maçların oynanacağı açıklandı.

Takımımız İsveç ile 20 Şubat 2021 saat 17.00’de,Hırvatistan maçımız ise 22 Şubat Pazartesi saat 20.00’de karşılaşacaklar.

Gruplarda ilk üç sırada bulunan takımların şampiyonaya gideceği açıklandı.D grubunda Hırvatistan lider,Hollanda ikinci sırada,İsveç ve Türkiye 3 ve 4.sırayı paylaşıyorlar.

Aday kadromuza şu oyuncular davet edildi;

Ege Arar (Aliağa Petkim), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom)