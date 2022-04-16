Serie A’da şampiyonluk yarışı devam ediyor. Spezia evinde Inter’i ağırladı. Inter’in 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlanan maçta neler yaşandı? Spezia- Inter maçı önemli dakikalar ve maç özeti haberimizin devamında...

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Serie A’da şampiyonluk yarışı devam ediyor. Şampiyonun kupa kaldırmasına 5 hafta kalan ligde; Inter, Milan, Juventus gibi İtalyan futbol devleri şampiyonluk koltuğu için kıyasıya mücadele etmeye devam ediyor. Dünya çapında milyonlarca futbol sever tarafından dün akşam İtalya Serie A liginde gerçekleşen karşılaşmalar heyecanla takip edildi. Ligde 15’nci sırada yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adaylarından olan Inter’i dün akşam saatlerinde evinde ağırladı. Inter’in iki farklı skor ile ayrıldığı sahada, ev sahibi 1 gol kaydetti. Maç Spezia 1-3 Inter skoruyla tamamlandı. Peki maçta öne çıkan dakikalarda neler oldu?

Spezia 1-3 Inter Maç Özeti

İtalya Serie A liginde Türkiye saatiyle 20.00’da mücadele hakem düdüğü ile başladı. Spezia maçın ilk çeyreğinde etkili bir oyun ortaya koydu Gyasi’nin mutlak gol şansını değerlendirememesi ise ev sahibi taraftarlarını üzdü. Maçın 20’nci dakikasında yerli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun uzaktan şutu, futbol severleri heyecanlandırsa da Inter golü bulamadı. Milli Yıldız Hakan’ın art arda gelen uzaktan şutları taraftarları heyecanlandırdı ancak Hakan, pozisyonları değerlendiremedi. Dakikalar 31’i gösterirken Inter yakaladığı atak ile golü buldu. D’Ambrosio’nun asisti, Marcelo Brozovic tarafından gole çevrildi ve Inter ilk yarının son anlarına yaklaşırken 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi gelmedi ve konuk ekip soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarı ev sahibi Spezia hızlı bir başlangıç yaparak pozisyonlar bulsa da Inter kalesinde gol sesi gelmedi. Dakika 53’de Barella’nın ve Martinez’in kaçırdığı pozisyonlar ile Inter ikinci gol şansını kaçırdı. Maçın temposu dakika 73’e kadar Inter lehine ilerlerken Martinez ikinci golü atmayı başardı. Maçta Inter’in 2-0 öne geçmesi takımı rahatlattı. Maçın son çeyreğine girerken 2-0 önde olan mavili ekibin rahatlığı gol yemelerine sebep oldu. Dakika 88’de Giulio Maggiore’nin harika şutu ile Spezia farkı bire indirdi. Hakemin 4 dakikalık kayıp zaman işaret ettiği maçta, dakikalar 90+4’ü gösterirken Alexis Sanchez fileleri havalandırarak farkı tekrar ikiye çıkardı. Maçta son anlarda başka gol ya da önemli pozisyon olmadı. Maç Spezia 1-3 Inter skoru ile sonuçlandı.