Türkiye'de gelecek sene yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim anketleri yapılmaya başlandı. Sosyal Medyada İlk Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Yapıldı! Zafer Partisi Yükselişe Geçti, CHP ve İyi Parti Oy Kaybediyor!

Türkiye'de gelecek sene yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde seçim anketleri yapılmaya başlandı. Vatandaşların ve kamuoyunun merakla takip ettiği konular arasında yer alan seçim anketleri her ay belirli şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. Araştırma şirketlerinin yaptığı anketler yanı sıra sosyal medyada haber şirketlerinin yaptığı anketler de başladı. Mart ayında yapılan seçim anketinin ardından Nisan ayında da gerçekleştirilen o haber şirketinin anketi gündeme adeta damga vurdu. Peki BPT Haber seçim anketinde sonuçlar nasıl geldi?

Sosyal medyada gündemi takip eden ve doğru ilkeli haber yayıncılıkları ile bilinen BPT tarafından yapılan seçim anketinde Zafer Partisi Nisan ayında oyunu arttırdı. Sosyal medyada belirli kitleler tarafından takip edilen ve gündemi etkileyen şirketler arasında yer alan BPT, son seçimi ile ulusal medyada yer aldı.

SOSYAL MEDYA ANKETLERİ NE DİYOR?

Araştırma şirketleri tarafından şehirlerde gerçekleştirilen seçim anketlerinin ardından 2023 seçimleri öncesinde sosyal medya şirketleri de anketlere başladı. Belirli haber şirketleri tarafından yapılan seçim anketlerinde ise partiler ne kadar oy aldı? Gençlerin özellikle sosyal medya kullanımı düşünüldüğünde sonraki seçimde genç kesimin vereceği oylar doğrudan etki edecek iken birçok parti mensupları da bu anketi takip ediyor.

Gelen sonuçlar ise şu şekilde..

Haber şirketinin yaptığı açıklamada ise ilk 15 saatte verilen oylar paylaşıldı.

"Her ay düzenli olarak telegramda gerçekleştirdiğimiz geleneksel seçim anketinin Nisan oylaması başladı. İlk 15 saatte 42.312 oy kullanıldı."

%40 Zafer %26 CHP %12 AKP %7 İP %5 MEMLEKET %3 DEVA %3 YRP %2 MHP %2 HDP %0 GP

Seçim anketi hafta içine kadar devam edecek iken geçen ay yapılan ankette ise aşağıda ki oylamalar gerçekleştirilmişti.

Ak Parti'nin oyu genç kesim tarafında %4 düşerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %7 ve MHP'nin oyu ise %1 düşüş sağladı. Geçen ay Zafer Partisi %6 oy alırken bu ay ise %34 artış yaşayarak %40'lık bir oy oranına sahip oldu.

Anket halen devam ederken sosyal medya tarafında yapılan anket birçok parti mensubu tarafından da takip edilmeye devam ediyor.