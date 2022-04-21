Yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlardan ötürü tek maaş ile geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlar, ödemeleri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ek ödeme alıp alamayacaklarını araştırmaya başladılar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SGK, tartışmalara son noktayı koydu. İşte SGK emekli ödemelerine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir döviz kurlarının ve altın piyasasının yükseliş trendinde olması, gündelik hayat içerisinde satın alınan hizmetlerin fiyatlarının da yükselmesine sebep oldu. Başta gıda olmak üzere hemen hemen her kategoriye yüksek oranlı zamların yansıması, özellikle tek maaş ile ayın sonunu getirmeye çalışan emeklilerin bellerinin bükülmesine yol açtı. Bu esnada devreye giren Sosyal Güvenlik Kurumu, geçim derdinde olan tek maaşlı emeklilerin, ilgili şartları sağlamaları durumunda kurumdan iki emekli maaşı ödemesi daha alabileceklerini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Açıklama!

Yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi gibi şartların sağlanması durumunda ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşın emekli olmasını ve dolayısı ile de kendi çalışma hayatlarının özellerinde yapılan hesaplamalar sonucunda emekli maaşı ödemesi almasını sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, çok kişinin haberdar olmadığı hizmetini tekrar duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesinde detayları paylaşılmış olan çoklu emekli maaşı ödemesi hizmetine göre anne babasını ya da eşini kaybeden vatandaşların, ilgili yakınlarının vefatlarından önce sigortalı olmaları durumunda onlardan kalan emekli maaşlarını da alabilecekleri bilgisi kaydedildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Maaş Ödemesi Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru ile birlikte kendi emekli maaşına ek olarak anne babasının ve vefat eden eşinin emekli maaşından da yararlanabileceğini öğrenen vatandaşlar, ilgili ödemelerin tutarlarını merak etmeye başladılar. Kurum, yetim maaşı olarak geçen anne baba maaşının oranının kardeş sayısına göre vefat eden eşin maaşından yararlanmak isteyen vatandaşlara bağlanacak olan maaş oranının ise eşin çalışıp çalışmadığı ve emekli maaşı alıp almadığı konuları göz önünde bulundurularak hesaplanacağını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Ek Maaş Ödemesi Nasıl Alınır?

Anne- baba ve vefat eden eşten kalan maaşları, kendi maaşlarına ek olarak almak isteyen vatandaşların, bağlı bulundukları SGK Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.