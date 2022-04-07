Giderek zorlaşan ekonomik şartlar, tek maaş ile geçinmek zorunda olan ancak enflasyon karşısında geçinecek hali kalmayan emeklileri direkt olarak etkiledi. Bu noktada gözler temmuz zamlarına çevrilirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya’dan flaş bir iddia geldi. İşte Kaya’nın maaş zamlarına ilişkin tahminlerini içeren haberin ayrıntıları…

3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı enflasyon verilerinden sonra emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olmuştu. Ancak enflasyon oranlarının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde düzenlenen kabine toplantısından yüzde 2,5 oranında bir ek zam kararı çıktı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan yeni dönem zammı böylelikle yüzde 30,95’e yükseldi.

Emekli maaşlarına tarihin en yüksek zam oranının yansıtılmasından sonra yüzleri bir nebze olsun gülen vatandaşlar, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte tekrar yükseliş trendine giren ekonomi piyasalarının yaşam koşullarını giderek zorlaştırması, sene başında yapılan zam oranının erimesine sebep oldu. Bir süredir geçinmekte zorlanan hatta geçinemeyen emekli vatandaşlar, temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına ilişkin araştırmalar yapmaya başladılar.

Toplamda 13,5 milyon emekli vatandaşın merak ile beklediği temmuz zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, ortaya attığı tutar ile gündeme bomba gibi düştü.

En Düşük Emekli Maaşı Tahmini!

Sene başında emekli maaşlarına yapılan zam oranının yanında, bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı tutarının da 2 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kararı alınmıştı. Bu haber ile içleri bir nebze olsun rahatlayan emekliler, enflasyon oranlarının giderek artması sebebi ile yapılan artışın farkını bile hissedemediler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, 2022 yılına ait açıklanmış olan 3 aylık enflasyon verisinden yola çıkarak yaptığı hesaplarda, en düşük emekli maaşının 3 bin 275 TL’ye kadar yükseleceğini iddia etti. Kaya’nın bu iddiasının doğru çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

“Temmuz Zammı Yüzde 31 Oranında Olacak!”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verilerinden sonra açıklamalarda bulunmaya devam eden Uzman Kaya, 3 aylık veriden yola çıkarak temmuz enflasyon oranının yüzde 30’un üzerine çıkacağını böylelikle de emekli maaşına yapılacak olan zammın yüzde 31’i bulabileceğini iddia etti.

Emekli Maaşı Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli maaşına yapılacak olan yılın ikinci zammı, haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte temmuz ayının başında belli olacak.