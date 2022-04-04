Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara umut olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı, bugün itibari ile aday başvurularını kabul etmeye başladı. İşte bakanlığın personel alımı ilanının ayrıntıları…

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından müjdelenmiş olan personel alımı için başvuru ekranları, bugün itibari ile resmen erişime açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kadro Dağılımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınlamış olduğu personel alımı ilanı ile alım yapılacak olan kadroları ilan etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan ve bugün itibari ile erişime açılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile alım yapılacak olan kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:

Destek Personeli: 196 kişi

Pilot: 12 kişi

Tekniker: 10 kişi

Büro Personeli: 182 kişi

Veteriner Hekim: 392 kişi

Diğer Teknik Hizmet Personeli: 23 kişi

Sağlık Teknikeri: 10 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100 kişi

Mühendis: 1.447 kişi

Biyolog: 23 kişi

Teknisyen: 6 kişi

Bekçi: 50 kişi

Orman Muhafaza Memuru: 2.560 kişi

Laborant: 23 kişi

Helikopter Teknisyeni: 6 kişi

Avukat: 24 kişi

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı için aday araştırmaları sürüyor. Adaylar, ilgili bakanlık kadrolarında istihdam edilebilmek için hangi şartların sağlanması gerektiğini merak ediyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınlamış olduğu 2022 personel alımı ilanında adayların sağlamaları gereken başvuru kriterlerini şu şekilde belirledi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak

Boş kadronun yayınlanmış olduğu il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ekranları bugün itibari ile erişime açıldı. Söz konusu ilan aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların e-devlet Kariyer Kapısı hizmeti aracılığı ile başvurularını tamamlamaları ve en geç 10 Nisan tarihine kadar başvurularını sisteme yüklemeleri gerekiyor.