Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmenin hayalini kuran vatandaşlara umut olan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanı, bugün itibari ile aday başvurularını kabul etmeye başladı. İşte bakanlığın personel alımı ilanının ayrıntıları…
Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından müjdelenmiş olan personel alımı için başvuru ekranları, bugün itibari ile resmen erişime açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Kadro Dağılımı 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınlamış olduğu personel alımı ilanı ile alım yapılacak olan kadroları ilan etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan ve bugün itibari ile erişime açılmış olan personel alımı ilanı aracılığı ile alım yapılacak olan kadrolar ve kadrolara alınacak olan kişi sayıları şu şekilde belirlendi:
- Destek Personeli: 196 kişi
- Pilot: 12 kişi
- Tekniker: 10 kişi
- Büro Personeli: 182 kişi
- Veteriner Hekim: 392 kişi
- Diğer Teknik Hizmet Personeli: 23 kişi
- Sağlık Teknikeri: 10 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100 kişi
- Mühendis: 1.447 kişi
- Biyolog: 23 kişi
- Teknisyen: 6 kişi
- Bekçi: 50 kişi
- Orman Muhafaza Memuru: 2.560 kişi
- Laborant: 23 kişi
- Helikopter Teknisyeni: 6 kişi
- Avukat: 24 kişi
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı İlanına Kimler Başvuru Yapabilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanı için aday araştırmaları sürüyor. Adaylar, ilgili bakanlık kadrolarında istihdam edilebilmek için hangi şartların sağlanması gerektiğini merak ediyorlar.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınlamış olduğu 2022 personel alımı ilanında adayların sağlamaları gereken başvuru kriterlerini şu şekilde belirledi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiş olan memuriyet şartlarını sağlıyor olmak
- Boş kadronun yayınlanmış olduğu il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
- Pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları sağlıyor olmak
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı İlanı Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru ekranları bugün itibari ile erişime açıldı. Söz konusu ilan aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların e-devlet Kariyer Kapısı hizmeti aracılığı ile başvurularını tamamlamaları ve en geç 10 Nisan tarihine kadar başvurularını sisteme yüklemeleri gerekiyor.