Son dakika gelişmesi ile birlikte Sakaryaspor TFF 1.Lig'e yükseldi.

TFF 2.Lig'de 36.hafta karşılaşmasında Serikspor evinde Sakaryaspor takımını ağırladı. Sakaryaspor'un galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği haftada kazanan 2-1'lik skorla deplasmanda Sakaryaspor olarak TFF 1.Lig'e yükseldi. Sakaryaspor uzun yıllar sonra tekrar TFF 1.Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın önderliğinde Sakaryaspor'un galibiyeti sonrasında ise Sakarya şehrinde kutlamalar başladı. İşte detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Sakaryaspor, Sakarya'da bulunan ve an itibariyle TFF Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden futbol kulübü. Adını şehre ismini veren Sakarya Nehri'nden almıştır.

Sakaryaspor Tuncay Şanlı ile şampiyonluğa ilerledi!

Sakaryaspor takımında Tuncay Şanlı teknik direktörlüğünde 4.karşılaşmasında çıkan ekip 10 puanı elde ederek 81 puana yükseldi. 81 puana yükselen Sakaryaspor şampiyon olarak TFF Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sakaryaspor şampiyonluğu ise sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sakaryaspor resmi Twitter ve Instagram hesabından yukarıda ki görselle şampiyonluğunu kutladı. Açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi.

"𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗦𝗘𝗭𝗢𝗡𝗨 𝗧𝗙𝗙 𝟮.𝗟𝗜̇𝗚 𝗞𝗜𝗥𝗠𝗜𝗭𝗜 𝗚𝗥𝗨𝗣 𝗦̧𝗔𝗠𝗣𝗜̇𝗬𝗢𝗡𝗨 𝗦𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥! #ŞampiyonSakaryaspor"

Serikspor 1-2 Sakaryaspor

TFF 2.Lig 36.hafta karşılaşması mücadelesinde 2-1 kazanan Sakaryaspor ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı ve TFF Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Ömer Bozan ve Onur Ramazan Toprak kaydetti. Serikspor'un tek golü Çınar Tarhan'dan geldi.

Sakaryaspor'un şampiyon olan kadrosu

Sakaryaspor'un TFF Spor Toto 1.Lig'e çıkmaya hak kazanan şampiyonluk kadrosu..

Ali Özgün, Burak Süleyman, Çağlayan Menderes, Doğan Ateş, Eray Dursun, Eyüpcan Delibalta, Fatih Gülmez, Furkan Köse, Hamza Özdemir, Hurşit Taşçı, Mehmet Yıldızaç, Mustafa Tahir Babaoğlu, Murat Yılmaz, Okan Dernek, Onur Karakabak, Onur Ramazan Toprak, Ozan Sol, Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım, Ömer Bozan, Ömercan Sokullu, Selçuk Alibaz, Umut Sönmez, Ümit Kurt

TFF 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu