Ülke gündeminin yoğun olduğu şu günlerde, bugün gerçekleştirecek olan kabine toplantısından hangi kararların çıkacağı merak konusu oldu. Toplantının gündemini oluşturacak başlıklar belli olurken, emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğinin bugün açıklanması bekleniyor. İşte kabine toplantısına ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomik gelişmeler kapsamında giderek artan enflasyon, küresel piyasaları direkt olarak etkileyen Rusya- Ukrayna savaşı, yeni dönemde emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği ve daha pek çok konu başlığı bugünlerde ülke gündemini iyiden iyiye meşgul etmeye başladı. Söz konusu konuların görüşüleceği kabine toplantısından çıkacak kararlar ve enflasyon ile mücadele kapsamında atılacak adımlar merak konusu oldu.

Kabine Toplantısı Bugün Gerçekleştirilecek!

Belli aralıklar ile toplanan devlet yetkilileri, o dönem içerisinde gündemi oluşturan konu başlıklarını ele alarak, konulara ilişkin atılacak olan adımları belirlemekte ve toplantı sonrasında kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda nisan ayının ilk kabine toplantısı, 12 Nisan Salı (bugün) günü gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı, saat 16:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek.

Toplantı Başlıkları Belli Oldu!

Bugün akşamüstü saatlerinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında görüşülecek olan konu başlıkları belli oldu. Konu başlıklarından birinin geçtiğimiz günlerde yüzde 61 olarak açıklanan enflasyonu kapsayacağı, ikincisinin Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin olacağı ve üçüncüsünün de emekli ikramiyeleri ile ilgili olacağı tahmin ediliyor.

Emekli İkramiyeleri Belli Olacak Mı?

Bir süredir ekonomi alanında gözlenen olumsuz gelişmeler, özellikle tek maaş ile geçinmek zorunda olan emeklilerin dar boğaza düşmesine sebep oldu. Bütçelerini ferahlatmak adına her nakdi desteği değerlendirmeye çalışan emekli vatandaşlar, 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladılar.

Emekli ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği gizemini hala koruyorken, kimi uzmanlar şu an bin 100 TL olan emekli ikramiyesinin bin 500 TL’ye çıkacağını, kimi uzmanlar ise yeni ikramiye tutarının 2 bin TL’ye kadar yükseleceğini ifade ediyorlar.

Emekli ikramiyelerine ilişkin yapılan uzman yorumlarının doğru çıkıp çıkmayacağının, bugün saat 16:00’da gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı sonrasında netleşmesi bekleniyor.