Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile artan emtia fiyatları, ülke içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerine arka arkaya zamların yapılmasına sebep oldu. Konu ile ilgili üçüncü kez zam başlığı altında toplanan İBB UKOME, İstanbullulara kötü haberi verdi. İşte İBB ulaşım zammına ilişkin haberin ayrıntıları…

Bir süredir kötü bir grafik sergileyen döviz kurları ve altın piyasası, geçtiğimiz ay resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında iyiden iyiye yükseliş trendine girdi. Savaşın etkisi ile artan emtia fiyatları, gündelik hayata yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Bu esnada yapılan zamlardan en fazla etkilenen sektör, brent petrolün varil fiyatında ki artışa bağlı olarak akaryakıt sektörü oldu.

Savaşın ilk başladığı zamanlarda bir hafta içerisinde 7 kere zam alan benzin ve motorin fiyatları, bir haftalık sürenin ardından da zamlanmaya devam etti. Araç kullanan vatandaşların bütçelerini direkt olarak etkileyen bu durum, çoğu vatandaşın araçlarını garajlara kilitlemelerine ve toplu taşıma araçlarına yönelmelerine sebep oldu. Ancak bugün İstanbul’da yaşayan vatandaşlara verilen ulaşım zammı haberi, akaryakıt zamlarından kurtulmanın bir yolunun olmadığını gözler önüne serdi.

İBB UKOME Olağan Üstü Toplandı!

1 Ocak 2022 tarihinde yapılan ulaşım zamlarından sonra akaryakıt ürünlerinde ki artan fiyatlardan ötürü mağduriyetlerinin çözüme kavuşmadığını ifade eden toplu taşıma esnafı, ulaşım ücretlerine zam yapılması gerektiğini bildirmişti. Bunun üzerine önce 23 Mart’ta sonra da 4 Nisan tarihinde toplanan İBB UKOME, İstanbul ulaşım ücretlerine zam yapılması gerektiğini içeren teklifi oylamaya sunmuştu. Ancak bu teklif, çoğunluğunun hükümet temsilcilerinin olduğu üyeler tarafından reddedilmişti.

Son olarak iki gün önce toplanan ve verdikleri zam teklifi üyeler tarafından reddedilen İBB UKOME, bugün sabah saatlerinde olağan üstü bir şekilde tekrar toplandı. Zam teklifinin revize edildiğini belirten İBB UKOME, toplantı sonucunda kötü haberi verdi.

Ulaşıma Yüzde 40 Zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyonu Merkezi, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile giderek artan bir grafiğe sahip olan akaryakıt fiyatlarından sonra mart ayından beri üçüncü kere toplanma kararı aldı. Bugün gerçekleştirilen toplantıdan yüzde 40 zam kararı çıktı.

Güncel Ulaşım Ücretleri

Yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından sonra güncel fiyatlar şu şekilde açıklandı: