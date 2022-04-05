Yaş faktörüne takıldıkları için emekli olamayan milyonlarca vatandaş, EYT’de düzenlemelerinde ne aşamaya gelindiğini merak etmeye devam ediyor. İşte bugün itibari ile EYT yasasına ilişkin yaşanan gelişmelere ilişkin haberin ayrıntıları…

Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca EYT’li vatandaşın merak ile beklediği EYT yasası, arama motorlarında en sık aranan konu başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, EYT düzenlemelerinin nasıl yapılacağını ve EYT yasasının ne zaman çıkacağını merak ediyorlar.

EYT Yasası Çıkacak Mı?

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” başlığı altında düzenleme bekleyen EYT’li vatandaşlar, EYT yasasının bu yıl içerisinde çıkıp çıkmayacağını merak ediyorlar. Düzenlemeyi yapacak olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlardan henüz EYT düzenlemelerine ilişkin net bir tarih açıklaması ve düzenleme detayı açıklaması yapılmadı.

Sene başından bu yana yapılan açıklamalara geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun son açıklaması da eklendi. Akbaşoğlu, yapmış olduğu son açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemelerinde sona gelindiğini ve EYT düzenlemelerinin de ele alınmaya başladığını ifade etmişti. Başkanvekilinin yapmış olduğu bu açıklama, EYT yasasının bu yıl içerisinde çıkarılacağının kesin olduğu yorumlarının yapılmasına yol açtı.

EYT Yasası Kimleri Kapsayacak?

EYT, 8 Eylül 1999 yılından önce sigorta girişi olan kişileri ilgilendiriyor. EYT’liler o yıl içerisinde getirilen emeklilik şartları kapsamında kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını doldurmadıkları takdirde, diğer emekli olma şartları içerisinde yer alan sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını sağlıyor olsalar dahi emekli olamıyorlar. Yeni yasa ile birlikte bu yaş faktörünün ortadan kaldırılması ya da yaş faktörünü direkt olarak etkileyen farklı çözümlerin sunulması bekleniyor.

EYT Düzenlemesi Nasıl Yapılacak?

Yeni dönemde çıkacağı tahmin edilen EYT yasasının hangi düzenlemeleri içereceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak hükümete yakın kanallardan alınan haberlere göre EYT düzenlemelerine ilişkin farklı formüller üzerinde duruluyor. EYT düzenlemeleri için masaya yatırılan formüllerden birinin kısmi emeklilik formülü olduğu ve diğer formüllere nazaran bu formülün daha ön plana çıktığı tahmin ediliyor.

EYT yasasının kısmi emeklilik formülüne göre düzenlenmesi durumunda 3600 günlük süresini tamamlayan kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartının aranacağı tahmin ediliyor. Bu sürenin 7 bin 200 güne çıkması durumunda ise erkek ve kadınlarda yaş şartı aranmayacağı düşünülüyor.