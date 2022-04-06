Ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde giderek artan enflasyon oranları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmelerine sebep oldu. Oranlar ile mücadele kapsamında yeni kararın yolda olduğu iddia edildi. İşte enflasyon ile mücadele yollarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Enflasyonun yüzde 60’ı aşmasından sonra gözler hükümet yetkililerine çevrildi. Her geçen gün artan fiyatlar karşısında daha da mağdur olan vatandaşlar, enflasyon ile mücadele kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağını merak etmeye başladılar. Bu noktada sübvansiyon söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Peki, sübvansiyon nedir, artıları nelerdir?

Sübvansiyon Nedir, Nasıl Uygulanır?

Dilimize Fransızcadan geçen bir kelime olarak geçen sübvansiyon, TDK tarafından “destekleme” olarak da kullanılmaktadır. Bu kelime, ekonomi kökenli bir kelime olup, devletin yaptığı destek ödemelerini kapsamaktadır.

Sübvansiyon kararının alınması durumunda devletin bütçesinden belirli iktisadi hedeflere ulaşabilmek amacı ile yardım yapılacaktır. Bu yardım, satışa sunulan malın arzı için belirlenen fiyat ile malın maliyeti arasında ki farkın özel kurumlara ödenmesi şeklinde yapılmaktadır.

Enflasyon ile mücadele kapsamında sübvansiyon kararının alınması durumunda, en temel açıklaması ile belirli ürünlerin reyon fiyatları sabit tutulacak, enflasyondan kaynaklı olarak fiyatında artış yapılacak olan ürün için arada ki fark devlet tarafından ödenecek. Böylelikle vatandaşlar tükettikleri ürünlerin fiyatlarında, enflasyon temelli bir artışa rastlamayacak ve devlet tarafından sübvansiyon kararı uygulanan ürünleri, karar bitimine kadar aynı fiyatlardan satın almış olacaklar.

Hangi Ürünlerin Fiyatları Sabit Tutulacak!

İki günce önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler, yıllık enflasyon oranının yüzde 60’ın üzerine çıkmış olduğunu gözler önüne sermişti. Sene başında asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam yapılmış olmasına rağmen artan enflasyon karşısında alım gücü düşen vatandaşlar, konuya ilişkin çözüm kararlarının ne olacağını ya da herhangi bir kararın alınıp alınmayacağını merak etmeye başladılar.

Kulislerden gelen bilgilere göre her fırsatta vatandaşları enflasyona karşı ezdirmeyeceğini söyleyen AK Parti hükümetinin, 20 ürün için sübvansiyon kararı alacağı bilgisi kaydedildi. Kararın yürürlüğe girmesi durumunda enflasyon sepetinde yer alan ve özellikle dar gelirli vatandaşların bütçelerini zorlayan bebek bezi, yağ, un, bakliyat, temizlik ürünü ve daha 15 ürünün fiyatı sabit tutulacak.

Sübvansiyon Kararı Kesinleşti Mi?

Gündeme bomba gibi düşen sübvansiyon gelişmesi sonrasında gözler hükümet yetkililerine çevrildi. Ancak söylentilere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.