Türkiye'de son aylarda en fazla konuşulan konulardan birisi olan emekli ikramiyeleri ile ilgili detaylar geldi. SON DAKİKA! Emekli İkramiye Ücretleri Belli Oldu! Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Türkiye'de son aylarda en fazla konuşulan konulardan birisi olan emekli ikramiyeleri ile ilgili detaylar geldi. Vatandaşların merakla beklediği emekli ikramiye ücretleri ve ne zaman yatacağına dair gelişmeler canlı yayında Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Buna göre ise aylardır vatandaşın beklediği müjdeli haber maalesef gelmedi. Emekli ikramiye ücretlerinde herhangi bir zam haberi gelmezken ikramiyelerin yatırılacağı tarih belli oldu. İşte detaylar..

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Vatandaşların merakla beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili gelişmeler yaşandı. Emekli ikramiyelerine dair sıcak gelişmeler merak edilirken Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile birlikte ikramiyelere zam gelmeyeceğini açıkladı.

Emekli ikramiyeleri 1100 TL olarak devam edeceği bildirildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Vatandaşın ana gündeminde yer alan emekli ikramiyelerine dair gelişmeler paylaşıldı. Buna göre ise emeklilere yapılacak olan bayram ikramiye ödemesi 1100 TL olarak hesaplara yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile birlikte 28 ve 29 Nisan'da ödemelerin emeklilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ AÇIKLADI!

Canlı yayında kendisine sorulan soruları yanıtlayan Vedat Bilgin emekli ikramiyelerine dair son sıcak gelişmeleri paylaştı. Canlı yayında konuşan Vedat Bilgin şu ifadelere yer verdi. "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."