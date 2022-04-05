Gündelik hayat ürünlerine yansıtılan yüksek oranlı zamlardan sonra uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapabilmenin yollarını arayan vatandaşlara, devletin e-ihale hizmetinden olumlu yanıt geldi. İşte e-ihale sistemi ile ilgili haberin devamı…

Döviz kurlarında ve diğer alanlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü giderek daha da zamlanan gündelik hayat ürünleri, vatandaşların bütçelerini sarsmaya başladı. Bu noktada devreye giren devlet, yüzlerce farklı ürünü e-ihale sistemi aracılığı ile piyasa fiyatlarının odlukça altında satışa sunduğunu açıkladı.

E-İhale Sistemi Nedir?

E-ihale sistemi, devlet kontrolünde kurulmuş ve yönetimi de devletin elinde bulunan bir online satış platformudur. Bu platformda tüzel ya da gerçek kişiler tarafından yurtdışından ülkeye getirilen ancak Gümrük Kanunu kapsamında belirlenmiş olan kurallara uygunluğu olmadığı için devlet tarafından el konulan birçok ürün, uygun fiyatlar karşılığında vatandaşların beğenisine sunulmaktadır.

E-ihale sisteminde kozmetikten giyime, elektronik üründen araca birçok farklı kategoride ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin piyasa fiyatlarının oldukça altında satışa sunulması, gündelik hayat ürünlerinin giderek zamlandığı şu günlerde vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaları amacı ile mantıklı çerçevede bir yol sunmaktadır.

E-İhale Sistemi Aracılığı ile Nasıl Alım Yapılır?

Devletin gümrüklerden geçemeyen ürünlere el koyması ve bu ürünlerin elden çıkarılması amacı ile geliştirilmiş olan e-ihale sistemi, vatandaşlara online alışveriş hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanabilmek için sistem içerisinde yer alan ürünler için belirlenmiş olan teminat bedelinin Halkbank ya da Ziraat Bankası aracılığı ile yatırılması gerekmektedir. Daha sonrası ise teminat bedeli yatırılmış olan ürün için fiyat teklifi verilmesi gerekmektedir. İlgili ürün için en yüksek fiyat teklifinde bulunan kişi, ürünün yeni sahibi olmaktadır.

E-İhale Güncel Cihaz Fiyatları

Devlet tarafından geliştirilmiş olan e-ihale hizmeti aracılığı ile uygun fiyatlar karşılığında akıllı cihazlara sahip olmak isteyen vatandaşlar, sistemde satışa sunulan cihazların güncel satış fiyatlarını merak ediyorlar. Yüzlerce ürünün yer aldığı e-ihale sisteminde, en çok tercih edilen bazı cihazların güncel satış fiyatları şu şekilde belirlendi: