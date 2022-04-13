Emekli olmanın hayalini kuran ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emekli olma şartlarından prim ödemesi şartını yerine getiremeyen vatandaşlara, müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu bazı bankalar ile protokol imzaladığını duyurarak, toplu prim ödemesi yapılabilmesinin yolu açtı. İşte SGK- banka protokolüne ilişkin haberin devamı…

Sosyal güvence altında bir çalışma hayatına sahip olan ya da sahip olmuş olan vatandaşların en büyük hayallerinden biri, çalışma hayatı içerisinde verdikleri emeğin karşılığını yaşlılık döneminde ödenecek olan emekli maaşları ile almaktır. Bu kapsamda, vatandaşların hayallerinin gerçekleşmesi için sağlamaları gereken emekli olma kriterleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken şartları, 3 ayrı başlık altında incelemektedir. Bu noktada yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi kriterlerini sağlayan her vatandaş emekli olma hakkına sahiptir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde emekli olmak isteyen ancak diğer iki şartı yerine getirmiş olmasına rağmen prim ödemesi şartını sağlayamayan vatandaşlar için yeni dönem müjdesini vererek, artık ilgili gruplarda yer alan vatandaşların da rahatlık ile emekli olabileceğini duyurmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Prim Ödemesi Protokolü!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaş ve sigortalı olma süresini tamamlayan ancak prim ödemesini tamamlayamadığı için emekli olamayan vatandaşlara, sevindiren açıklamayı yaptı. Kurum, 3 kamu bankası ile protokol imzaladığını ve protokol sonucunda ilgili bankalardan çekilen uygun faizli krediler aracılığı ile prim borçlarının tamamının ödenebileceğini bildirdi.

Prim Borcu Ödeme Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında imzalanan protokolden yararlanarak prim borçları için kredi çekebilecek olan kişiler şu şekilde belirlenmiştir:

Askerlik nedeni ile çalışma hayatına ara verenler

Yurtdışı istihdamı sebebi ile prim ödemesine ara verenler

Staj dönemi sebebi ile prim ödemesi yapılmayanlar

Doğum yaptığı için çalışma hayatına ara verenler

Kamu Bankalarının Prim Borcu Ödeme Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında imzalanan protokolden yararlanarak, prim borçlarını uygun faizli kredi aracılığı ile kapatmak isteyen vatandaşlar, dilekçe ile SGK Müdürlüklerine gidebilir ya da e-sigorta aracılığı ile online başvuru yapabilirler.