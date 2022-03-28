Türkiye'nin en iyi marketleri arasında gösterilen Şok marketler grubu web sayfası üzerinden yayınladığı 26-29 Mart aktüel indirimler kataloğu ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Her şeyin zamlandığı şu günlerde gelen indirimler adeta vatandaşa can simiti olacak! Yetişen alacak.. Şok 29 Mart 2022 Aktüel Kataloğu.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'nin en iyi marketleri arasında gösterilen Şok marketler grubu web sayfası üzerinden yayınladığı 26-29 Mart aktüel indirimler kataloğu ile vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Her şeyin zamlandığı şu günlerde gelen indirimler adeta vatandaşa can simiti olacak! Yetişen alacak.. Şok 29 Mart 2022 Aktüel Kataloğu.. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar market alışverişlerini tamamlamak istiyorlar. Vatandaşlarına her zaman en kaliteli ürünü en hesaplı şekilde satan marketler arasında yer alan Şok marketler yaptığı indirim ile şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar indirimi duydu Şok marketlere akın etti. İşte Şok marketlerde 26-29 Mart aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Son dönemlerin en büyük indirimleri ile birlikte Şok market zinciri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşların merakla beklediği indirim kampanyaları 26-29 Mart aktüel kataloğu ile belli oldu. İnsanların rahat ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini tamamlamayı beklediği Şok marketlerde bu hafta hangi ürünler gelecek? 29 Mart Şok aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşlar birçok ürüne indirimli bir şekilde ulaşabilecek. İndirimler için son gün! Yetişen indirimlere ulaşabilecekken 29 Mart aktüel kataloğu gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

İşte 26-29 Mart Şok aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler..

Şok 29 mart aktüel kataloğunda benzinli ağaç motoru 1000TL fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti. Aynı kategoride yer alan benzinli tırpan 1199TL ile kataloğa eklendi. Taş motoru 329,90TL ve balta 69,90TL fiyatları ile hırdavat alanında birçok ürün Şok marketlere geldi. Yeni sezonda çok merak edilen ve konuşulan ürünler arasında yer alan kamp sandalyesi 99,95TL fiyatı ile Şok marketlerde yer aldı. 100'lü çöp şiş 8,99TL fiyatıyla satışta yer alırken, Termal mug ise 199,90TL ile katalogda. İşte Şok 26-29 mart aktüel broşürü..