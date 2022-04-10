ŞOK marketlerde çalışmak için iş başvurularının nasıl yapıldığını ve market zincirinin çalışanlarına sunduğu çalışma koşullarını sizler için derledik. Eğer siz de ŞOK marketlerde çalışmak için iş başvurusu yapmak istiyorsanız sizin için derlemiş olduğumuz bilgilerden faydalanabilirsiniz.
ŞOK marketlere iş başvurusu yapılabilmesi, yalnızca ŞOK resmi internet sitesi üzerinde yer alan “İş Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilebilir. ŞOK market iş başvurusu yapılırken marketin talep ettiği ve formda eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken bilgiler şöyle sıralanmıştır:
- T.C. Kimlik Numarası
- Adı-Soyadı
- Cinsiyet
- Doğum Tarihi
- Uyruk
- Doğum Yeri
- Öğrenim Durumu
- Askerlik Durumu
- Ehliyet durumu ve tipi
- Cep Telefonu
- Eposta Adresi
- Adres Bilgisi
- Çalışmak İstenilen Bölüm, Görev, İl ve İlçe
- İş Tecrübeleri
- Aktif Olarak Çalışma durumu
- Eğer aktif olarak çalışılmıyorsa, ayrılma sebebi
ŞOK Market Maaşları Ne Kadardır?
ŞOK market çalışanlarının maaşları, güncel olarak çalışanların çalışma konumlarına göre şöyle belirlenmiştir:
- Depo Personeli: 4250 – 5250 TL
- Reyon ve Kasa Personeli: 4.250 TL- 4.400 TL
- Part Time Personel: 2.100 TL- 3.250 TL
ŞOK marketlerde yaşanan yoğunluğa ve çalışma saatlerine ek olarak yapılan mesailere göre market çalışanlarının maaşlarına resmi mesai ücretleri üzerinden ekleme yapılabilir. Bu nedenle de çalışanların aylık maaşları değişiklik gösterebilir.
ŞOK Market Çalışma Şartları Nelerdir?
ŞOK marketlerdeki çalışma koşulları, şöyle belirlenmiştir:
- Market çalışanların önceliği her zaman müşteriler ve müşteri memnuniyetleridir. Bu nedenle de market çalışanları, eğer bir müşteri kasaya geldiyse o müşteriyi kasada bekletmemeli ve işlemini hemen almalıdır.
- ŞOK market çalışanlarının haftada 1 gün izni vardır. Bu gün, diğer çalışanlar ile beraber ortak olarak kararlaştırılır.
- Marketlerin tüm şubelerinin açılış saati 09.00, kapanış saati ise 21.00’dir. Açılış ve kapanıştan sorumlu olan kişiler bu saatleri geçirmeden açılışı ve kapanışı yapmak zorundadır.
- Market içinde azalan ya da biten ürünlerin yerine her zaman düzenli olarak yenilerinin yerleştirilmesi gereklidir. Mağazada olan kişilerin görevleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde değişiklik gösterir. Bu nedenle de kişilerin her zaman uyumlu olması gereklidir.