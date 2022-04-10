ŞOK marketlerde çalışmak için iş başvurularının nasıl yapıldığını ve market zincirinin çalışanlarına sunduğu çalışma koşullarını sizler için derledik. Eğer siz de ŞOK marketlerde çalışmak için iş başvurusu yapmak istiyorsanız sizin için derlemiş olduğumuz bilgilerden faydalanabilirsiniz.

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ŞOK marketlere iş başvurusu yapılabilmesi, yalnızca ŞOK resmi internet sitesi üzerinde yer alan “İş Başvuru Formu” üzerinden gerçekleştirilebilir. ŞOK market iş başvurusu yapılırken marketin talep ettiği ve formda eksiksiz bir şekilde doldurulması gereken bilgiler şöyle sıralanmıştır:

T.C. Kimlik Numarası

Adı-Soyadı

Cinsiyet

Doğum Tarihi

Uyruk

Doğum Yeri

Öğrenim Durumu

Askerlik Durumu

Ehliyet durumu ve tipi

Cep Telefonu

Eposta Adresi

Adres Bilgisi

Çalışmak İstenilen Bölüm, Görev, İl ve İlçe

İş Tecrübeleri

Aktif Olarak Çalışma durumu

Eğer aktif olarak çalışılmıyorsa, ayrılma sebebi

ŞOK Market Maaşları Ne Kadardır?

ŞOK market çalışanlarının maaşları, güncel olarak çalışanların çalışma konumlarına göre şöyle belirlenmiştir:

Depo Personeli: 4250 – 5250 TL

Reyon ve Kasa Personeli: 4.250 TL- 4.400 TL

Part Time Personel: 2.100 TL- 3.250 TL

ŞOK marketlerde yaşanan yoğunluğa ve çalışma saatlerine ek olarak yapılan mesailere göre market çalışanlarının maaşlarına resmi mesai ücretleri üzerinden ekleme yapılabilir. Bu nedenle de çalışanların aylık maaşları değişiklik gösterebilir.

ŞOK Market Çalışma Şartları Nelerdir?

ŞOK marketlerdeki çalışma koşulları , şöyle belirlenmiştir: