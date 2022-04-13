Ramazan Bayramı’nın kutlanmasına sayılı günler kala, ülke gündemi yoğunlaşmaya başladı. Emekli vatandaşlar, bayram öncesi hesaplarına yatırılacak olan ikramiyelerin tutarlarında değişiklik olup olmayacağını merak etmeye başladılar. İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları…

2018 yılından bu yana emekli vatandaşların ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çeşitli ödemeler alan diğer vatandaşların hesaplarına yatırılan emekli ikramiyeleri, bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Ancak enflasyon oranının bu yıl diğer yıllara göre daha hızlı artması ve döviz kurlarında gözlenen dalgalı hareketler sonucunda gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılması, yeni dönem ikramiyelerine ilişkin çeşitli soruların gündeme gelmesine sebep oldu. İlgili hizmetten yararlanan vatandaşlar, ekonomik şartlar çerçevesinde zam alma taleplerini iletmeye başladılar.

Yeni dönemde ortaya çıkan gelişmeler ışığında emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı sıklık ile araştırılıyorken, dün gerçekleştirilen kabine toplantısından bu konuya ilişkin bir karar çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Ayrıca ana muhalefet partisi CHP’nin, emekli ikramiyelerine yapılacak olan zam için verdiği teklif büyük heyecan uyandırdı.

CHP’den Şok Teklif!

Bir süredir döviz kurlarında gözlenen artışlardan ötürü giderek daha da pahalılaşan hayat şartları, vatandaşların nakde sıkışmalarına ve geçim derdine düşmelerine sebep oldu. Özellikle tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşları derinden etkileyen bu durum, gözlerin en yakın tarihli karşılıksız ödeme hizmeti olan emekli ikramiyelerine çevrilmesine yol açtı.

Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı gizemini koruyorken, ana muhalefet partisi CHP’den hükümete şok bir teklif yapıldı. Parti temsilcileri, emekli ikramiyelerinin asgari ücret tutarı olan 4 bin 253 TL’ye yükseltilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Kabine Toplantısından Ne Karar Çıktı?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısından emekli ikramiyelerine ilişkin bir karar çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağının 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı sonrasında kesinleşeceği iddia edildi.

Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Emekli ikramiyelerinin 25 Nisan haftası içerisinde hesaplara aktarılacağı düşünülüyor.