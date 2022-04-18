Akaryakıt fiyatları son dakika zamları ile yükselmeye devam ediyor. Uygun fiyatlı akaryakıt almak ve kâr etmek isteyenlere ise 50 TL destek geldi! İşte detaylar…

Milyonlarca araç sahibi brent petrol fiyatları sonrasında gelen zamlardan bir hayli şikâyetçi. Bir yandan küresel piyasalarda artan fiyatlar, diğer yandan Türkiye’de kur krizi, vergiler ve diğer unsurlar fiyatların ciddi seviyede yükselmesine neden oldu. Uygun fiyatlı bir şekilde akaryakıt istasyonlarından yakıt almak isteyenler ise birçok kampanya ve indirim fırsatını değerlendirmeye devam ediyor. En son 16 Nisan’da gelen zam sonrasında mazot – motorin fiyatları 1,79 lira daha artmıştı. Total ise 50 TL yakıt puan ile akaryakıt harcamalarının kârlı hale gelmesini sağlayacağını duyurdu.

Motorin Fiyatların Zam Geldi!

Motorin fiyatları geçtiğimiz Cumartesi günü gelen zamla birlikte yeniden artış gösterdi. 1,79 TL zam sonrasında ortalama Türkiye genelinde 20 TL’nin üzerine çıkan motorin fiyatlarının bir süre daha yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle motorin, benzin ve LPG fiyatlarında görülen yeni oranlar ise sürücüleri zor duruma sokmaya devam ediyor.

Akaryakıt Harcamalarına 50 TL Yakıt Puan Hediye!

Club Total ile sürücülerin 50 TL daha kârlı bir şekilde akaryakıt satın almaları sağlanacak. Club Total ile tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri ikinci akaryakıt harcamalarına özel 50 TL yakıt puan hediyesinden vatandaşların yararlanması mümkündür. Farklı günlerde veya tek seferde akaryakıt ve otogaz alımları için kampanya geçerlidir.

50 TL Akaryakıt Kampanyası Detayları!

Club Total üyelerine özel 15 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında geçerli 50 TL yakıt puan hediyesi verilecek. Tek seferde veya farklı günlerde 250 TL ve üzeri ikinci akaryakıt harcamaları için geçerlidir. Hali hazırda Club Total üyesi olanların kampanyaya herhangi bir katılım sağlamasına gerek yoktur. Yeni müşteriler ise Total İstasyonları mobil uygulamasını indirdikten sonra üye olarak kampanyadan yararlanabilmektedir. Akaryakıt zamları sonrasında 50 TL daha kârlı deposunu doldurmak isteyenlere Total ile cazip teklifler sunulmaya devam ediyor.