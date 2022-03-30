En büyük zincir marketler arasında yer alan Şok marketler grubu yayınladığı aktüel ürünler broşürü ile birlikte %50 indirim yaptığını açıkladı. Vatandaşların merakla her hafta takip ettiği indirimler arasında yer alan Şok aktüel ürünler 5 Nisan 2022 kataloğu gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Şok 5 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok %50 İndirim Yaptı, Tüm Ürünler İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

En büyük zincir marketler arasında yer alan Şok marketler grubu yayınladığı aktüel ürünler broşürü ile birlikte %50 indirim yaptığını açıkladı. Vatandaşların merakla her hafta takip ettiği indirimler arasında yer alan Şok aktüel ürünler 5 Nisan 2022 kataloğu gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Şok 5 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok %50 İndirim Yaptı, Tüm Ürünler İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Şok, Bim, A101, Migros vb. birçok zincir market indirimlerini ve aktüel kataloglarını paylaşırken vatandaşlar da uygun hesaplı ürünler almak istiyor. Ramazan öncesinde vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamak isteyen Şok marketlerde ise 30 Mart - 5 Nisan arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar Şok şubelerine akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar ise aktüel katalogları inceliyor. İşte detaylar haberde..

Şok 30 Mart ile 5 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak indirimler..

Şok marketler grubu 30 Mart - 5 Nisan 2022 tarihlerinde geçerli olacak indirimler..

Şok aktüel ürünler kataloğunda bu hafta paketleme bandı 12,95TL fiyatıyla öne çıkıyor. 3 gr. Japon Yapıştırıcı 10,95TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 9,99TL, 2'li Onton Tornavida Seti 17,95TL, Onton Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı seti 12,95TL, Onton Tamir Bandı 11,95TL, Onton Pencere Kilidi 4,99TL, 19" Takım Çantası 69,95TL, USSU Akülü Matkap 299,90TL, USSU Sarılı Vidalama 99,95TL ve USSU Slikon Tabancası 49,95TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Şok bu hafta mutfak ürünleri takipçilerini de unutmadı. Şok 5 nisan aktüel kataloğunda bu hafta Keçeli Ütü Masası Kılıfı 11,95TL, 2'li Borcam Fırın Set 69,90TL, 1320 cc Borcam Midi Dikdörtgen Tepsi 42,95TL, 1040 cc Borcam Midi Kare Tepsi 39,95TL, Hoffman Keçarola 69,95TL, Lumnarc Sunum Kasesi 5,99TL, Kumsal Granit efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 129,90TL gibi fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.