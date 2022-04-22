Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen marketleri arasında yer alan Şok marketler 30 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Şok 30 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok'a Yeni Haftada Hangi Ürünler Gelecek?

Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen marketleri arasında yer alan Şok marketler 30 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar tarafından merak edilen aktüel ürünler kataloğu ve fırsat ürünleri Şok marketlerde yeni haftada yer alacak. Şok 30 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu! Şok'a Yeni Haftada Hangi Ürünler Gelecek?

Vatandaşlar artan hayat pahalılığı nedeniyle zincir marketlerde yapılan indirimlerden faydalanmak için sürekli olarak araştırma yapıyor. Zincir marketler tarafından yayımlanan kataloglar ile insanlar ihtiyacı olan ürünleri satın almak istemekte.

Şok 30 Nisan'da yapacağı indirimleri vatandaşlara aktüel katalog listesiyle birlikte duyurdu. Yeni ve indirimleri almak için yarından itibaren Şok zincir marketleri şubelerinden alışverişlerinizi yapabilrsiniz. Sunulan indirimli ürünler sınırlı sayıda olabilmektedir. Vatandaşlar tarafından beklenen aktüel indirim kataloğu Şok tarafından yayımlanmış durumda. Sunulan indirimlere bakıldığında bu hafta birbirinden güzel ürünler indirimler arasında görülüyor. Bebek ve çocuk ürünlerinin çokluğuyla dikkat çeken katalog herkes tarafından merak ediliyor. Çocuk ve bebekler için yapılan indirim kataloğu karşınızda..

Şok 30 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu

Şok aktüel ürünler kataloğunda bu hafta arabalar için uygun fiyatlı ürünler geliyor. Everest marka Led Ekranlı Park Sensörü 139,90 TL fiyatla dikkat topluyor. Balık Yüzgeci Anten 34,95 TL fiyatla gelirken Çekme Halatı 59,95 TL ve oto konfor ürünleri arasında yer alan Oto Sürgülü Kol Dayama 199,90 TL raflarda ki yerini alacak.

Şok marketler araba ürünlerini getirmeye devam ederken diğer yandan oto cam sileceği 14,95 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Araba aksesuarlarına dikkat eden vatandaşlar mıknatıslı telefon tutucu ürününü 14,95 TL fiyatıyla sahip olabilecekler. Ön Cam Metalize Güneşlik yaz ayları ile en fazla aratılan ürünler arasında yer alırken 19,95 TL fiyatla en uygun fiyata geliyor. Araç Temizleme Eldiveni 11,95 TL ve Oto Minder 3 parça fiyatı 39,95 TL.

Araba ürünlerinde kampanyalar devam ederken Expert Oto Temizlik ürünleri 24,95 TL ve araçlar için kokusuz küllük 4,99 TL ve WD - 40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi 150 ml'lik paketi ile 39,95 TL fiyatıyla geliyor.

Şok yeni hafta aktüel fırsatlarında Lastik Tamir Kiti 300 ml 24,95 TL fiyatıyla gelmiş olacak.

Şok marketlerde 30 Nisan fırsat ürünleri: