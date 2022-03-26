Şok 30 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mart ayının son günlerinde müşterilere sunulacak avantajlı ürünler karşınızda...

Şok 30 Mart - 5 Nisan arasında yapacağı aktüel indirim kataloğu listesini yayınladı. Herkesin sürekli olarak takip ettiği aktüel ürün kataloğu ve fiyatları sizlerle.. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Şok, 30 Mart'ta müşterilere sunacağı aktüel ürünleri yayınladı. Şok müşterilerine sunduğu avantajlı ürünleri şubelerinden ve Cepte Şok uygulaması ile online olarak satışa sunacak. Herkesin merak ettiği 30 Mart indirimlerini sizler için sıraladık..

Şok marketlerde yeni haftanın fırsatları belli oldu. 30 Mart ile birlikte indirime girecek ürünler yayınlanarak müşterilere sunuldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda ve temizlik ürünlerinde indirim yapan Şok, aman kaçırma etiketiyle müşterilere yeni kataloğunu duyurdu. İşte 30 Mart - 05 Nisan Şok Aktüel Ürünlerin Listesi...

Şok 30 Mart 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu

Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte Şok yeni katalog ürünleri merak konusu oldu. 30 Mart'ta müşterilere sunulacak indirimli ürünler karşınızda.. Şok 30 Mart'ta gelecek teknoloji ürünleri liste şeklinde sizlerle..

Ion Mustang Lp Pikap 2,999 TL.

Ion Sperior LP Ahşap Hoparlörlü Bluetooth Pikap 3,999 TL.

Performax Gaming Monitör 2,999 TL.

Asus 300 Mbps Modem 549 TL.

Trident A25 DS Cep Telefonu 3,149 TL.

Trident A23 Max Cep Telefonu 2,249 TL.

Lenovo 14″ Taşınabilir Bilgisayar 6,099 TL.

Trust Nika Compact Bluetooth True Wirelles Kulak İçi Kulaklık 199,95 TL.

Trust Duet Xp Bluetooth True Wirelles Kulak İçi Kulaklık 249,95 TL.

Performax Gaming Baltazor Oyuncu Kulaklık 159 TL.

Şok Mart'ın son indirimlerinde müşterilerine ev aletleri ve tamir setleri gibi birçok üründe avantaj sundu. Çok beklenen tüm ürünler sizler için listelendi. Şok 30 Mart indirimlerinde müşterilerle buluşacak tamir ve boya setleri fiyat listesi şu şekilde...

Ussu Akülü Matkap 299,90 TL.

Ussu Şarjlı Vidalama 99,95 TL.

Silikon Tabancası 49,95 TL.

Polisan 17,5 Kg Quartz Tavan Boyası 149,90 TL.

Polisan 10 Kg Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 119,90 TL.

Boyacı Seti 39,95 TL.

Merdiven 4+1 Basamklı 179,90 TL.

Saplı Rulo 16,95 TL (20cm).

Saplı Rulo 6,99 TL (10cm).

Plastik Saplı 6 cm Spatula 8,99 TL.

Plastik Saplı Kestirme Fırça 7,99 TL.

Paketleme Bandı 12,95 TL.

Japon Yapıştırıcı 10,95 TL.

Nitril Kaplı Örme Eldiven 9,99 TL.

Onton 2’li Tornavida Seti 17,95 TL.

Onton Kontrol Kalemi ve Elektrik Bandı 12,95 TL.

Onton Tamir Bandı 11,95 TL.

Onton Pencere Kilidi 4,99 TL.

Takım Çantası 69,95 TL.

ŞOK 30 Mart - 05 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu (Resimli)