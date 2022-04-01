Zincir marketler arasında yer alan ŞOK, Türkiye'de binlerce şubesinde yaklaşık 20 milyona aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşların severek takip ettiği zincir marketler arasında yer alan Şok marketlerde 2 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok 2 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Şok'ta Bu Hafta Ayçiçek Yağı, Un, Şeker Fiyatları İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Zincir marketler arasında yer alan ŞOK, Türkiye'de binlerce şubesinde yaklaşık 20 milyona aktif olarak hizmet veriyor. Vatandaşların severek takip ettiği zincir marketler arasında yer alan Şok marketlerde 2 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok 2 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Şok'ta Bu Hafta Ayçiçek Yağı, Un, Şeker Fiyatları İndirime Girdi! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Şok Nisan'a özel indirimleri ile birlikte aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, un, şeker ve çay gibi birçok ürünler Şok 2 nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. Peki temel ihtiyaç ürünleri ne kadar oldu? Şok 2 nisan aktüel kataloğu haberin devamında..

ŞOK 2 NİSAN 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER BROŞÜRÜ

Şok marketlerde 2 Nisan 2022 itibari ile aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Buna göre ise Nisan ayı itibari ile indirime girecek birçok ürün vatandaşın bilgisine sunuldu. Kısa bir süre geçerli olacak bu indirim ile birlikte vatandaş biraz olsun nefes alacak! İşte Şok 2 nisan aktüel ürünler..

Şok 2 nisan aktüel katalogda bu hafta en fazla merak edilen ürünler yer alıyor. Bu ürünlerin başında ise 5 litre Biryağ ayçiçek yağı 167TL, 5 litre Torku Ayçiçek Yağı 169TL olarak karşımıza çıkıyor. Yeni haftada şok marketlerde Doğadan Tiryaki 1KG çay 39TL fiyatıyla fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Şok'a bu hafta teknolojik ürünler de geldi. Bu ürünler arasında Toshiba 65 ekran ultra smart hd 3 yıl garantili televizyon 9199TL, HI Level 44 ekran smart led tv 400 Hz televizyondan 3799TL ve ELTON EL 32 ekran uydu alıcılı led tv 200 Hz 2.099TL. Televizyonların yanı sıra Reeder p13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 2 yıl garantili 1199TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Şok marketlerde 2 Nisan itibari ile SEG Mekanik Silindirik termosifon 65 L 1699TL fiyatıyla geliyor. Piranha sensörlü kablosuz telefon şarj cihazı ve telefon tutucu 69,95TL.

Bu ürünlerin yanı sıra Şok 2 nisan aktüel'e gelen ürünlerin diğerleri ise şu şekilde..

• Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 4999 TL

• Piranha 5419S Izgara Tipi telefon tutucu 27,95 TL

• SINGER Promise 1408 Dikiş Makinası 1199 TL

• Pottoman 1841H Türk Kahvesi Makinası 539 TL

• Samsung VC07R302MVB/TR VC clone elektrik süpürgesi 1299 TL

• ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 89,95 TL

• Sonic Yüz Temizleme Cihazı 39,95 TL

• Beliva AF380 Midi Fırın 38 L 579 TL

• Melodi Çubuk El Blenderi 219 TL

• KTM 2910 Çay Makinası 299 TL