UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçlar, yarı finalistleri belirledi. Slavia Prag evinde Feyenoord'u ağırladı. Heyecan dolu maç kaç kaç bitti? Hangi takım turu atladı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final turunda ikinci kez karşılaşan Slavia Prag ve Feyenoord takımları dün, 14 Nisan akşamı yarı finale yükselebilmek için mücadele etti. Dünya çapında takip edilen bu önemli maç ülkemizde de Exxen'den canlı bir şekilde yayınlandı. Pek çok taraftar maçı naklen bir şekilde ekranlarından takip etti.

Türkiye saatiyle 22.00'da başlayan maç, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalistlerini belirledi. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçtan sonra futbol severler "Slavia Prag- Feyenoord Maçını Kim Kazandı?" şeklinde aramalar yaptı.

Maç Feyenoord'un Slavia Prag'a karşı iki farklı 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın sonucunda turu atlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen takım, konuk ekip Feyenoord oldu. Peki; maçta önemli dakikalarda neler oldu?

Slavia Prag- Feyenoord Maç Özeti

Türkiye saati ile saat 22.00'da başlayan karşılaşmada henüz 2'nci dakikada Feyenoord'un yetenekli forveti Cyriel Dessers'ın golü ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Golün ardından Slavia Prag baskısını artırsa da 14'ncü dakikaya kadar gol bulamadı. Ancak; 14'ncü dakikada Ibrahim Benjamin Traore Slavia Prag'ın golünü kaydederek durumu 1-1'lik beraberliğe getirdi. İlk yarıda her iki takım da pozisyonlar bulsa da, maçın ilk yarısında her iki takım da ikinci golü bulamadı. Ekipler soyunma odasına beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Feyenoord hızlı bir başlangıç yaptı. Üst üste yaptığı baskılar sonucunda 59'ncu dakikada Cyriel Dessers ikinci kez sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İkinci gol ile Slavia Prag'ın direnci kırılsa da dakika 78'e kadar direnmeyi bildi. Ancak; 78'nci dakikada Feyenoord forveti Luis Sinisterra'nın golü maçın skorunu Slavia Prag 1-3 Feyenoord konumuna getirdi. Maçın geri kalan kısmında gol sesi çıkmadı. Hakem, +5 uzatma süresi verdi. 90+4'ncü dakikada Slavia Prag'ın defans oyuncusu Taras Kaçaraba kırmızı kart ileoyun dışı kaldı.

3-1'lik galibiyeti sonrasında Feyenoord ekibi ve taraftarları yarı finale çıkmanın sevincini kutladı. Peki; maçın istatistik sonuçları neler?

Slavia Prag- Feyenoord Maç İstatistikleri

Toplam Şut

Slavia Prag: 19

Feyenoord: 12

İsabetli Şut

Slavia Prag: 4

Feyenoord: 12

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