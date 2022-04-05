Şubesiz bankacılığın önde gelen isimlerinden biri olan Enpara, yeni dönemde ekonomi alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden ötürü nakde sıkışan vatandaşlara yüksek tutarlarda ödeme yapacağını açıkladı. İşte Enpara’nın yeni dönem hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen dalgalı hareketlerin, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile hız kazanması, Türk Lirası’nın değer kaybı yaşamasına sebep oldu. Bu gelişmeye bağlı olarak gündelik hayata yansıtılan zam oranlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar, alım güçlerini yükseltmek ve nakde olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerini araştırmaya başladılar. Bu noktada vatandaşların yardımına şubesiz bankacılığın kazandırdığı kar payını paylaşmak isteyen Enpara yetişti.

Şubesi olmadığı ve buna bağlı olarak da diğer bankalara göre masrafı az olduğu için kar oranı yüksek olan QNB Finansbank kuruluşu Enpara, yeni dönemde nakde sıkışan vatandaşlara can suyu olacağını bildirdi. Banka, yeni ihtiyaç kredisi hizmetini başvurulara açtı.

Enpara İhtiyaç Kredisi 2022

Geliştirdiği kampanyalar ile adından söz ettirmeyi başaran özel kuruluşlardan biri olan Enpara, yeni dönemde de vatandaşın yanında yer aldığını gösteren ihtiyaç kredisi hizmetini başvurulara açtı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlamış olduğu yeni ihtiyaç kredisi hizmetinin üst limitini 120 bin TL, azami vade sayısını 36 ay ve aylık faiz oranını yüzde 2,29 olarak belirledi.

Enpara İhtiyaç Kredisi Örnek Hesaplama Tablosu

Enpara’nın yeni dönemde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmadan önce örnek bir hesaplama tablosu görmek isteyen vatandaşlar için ilgili tablo yayınlandı. Banka, 20 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşlar için örnek hesaplama tablosunu şu şekilde oluşturdu:

Vade sayısı: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 2,29

Aylık taksit tutarı: 881,96 TL

Geri ödenecek toplam miktar: 31.750,56 TL

Enpara İhtiyaç Kredisi Başvurusu 2022

Nakit sıkışıklığını Enpara tarafından geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi hizmeti aracılığı ile çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşların, bankanın mobil uygulamasını indirmeleri ve uygulama aracılığı ile kredi başvurusu yapmaları yeterlidir.