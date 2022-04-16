Zorlu ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışan ve mevcut kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Türkiye İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank yeni dönem kredi kartı borç transferi hizmetlerini açıkladı. İşte bankaların borç kapatma kredilerine ilişkin ayrıntılar…

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen inişli çıkışlı hareketler, gündelik hayat içerisinde satışa sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin fiyatlarında da güncellemeler yapılmasına sebep oldu. Bu kapsamda nerede ise her yeni güne farklı bir üründen gelen zam haberi ile uyanan vatandaşlar, nakde sıkıştıkları için harcamalarının çoğunluğunu bankaların kredi kartı ürünleri aracılığı ile yapmaya başladılar.

Son dönemlerde kredi kartı harcamaları artan ve mevcut kazançları ile ilgili kartların borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, haciz ya da bankaların diğer yaptırımları ile karşı karşıya kalmaya başladılar. Bu noktada vatandaşların yüzlerini bir nebze olsa güldürecek ve kredi kartı borçlarının tek bir çatı altında toplanmasını sağlayacak olan yeni dönem hizmetinin duyurusu yapıldı. Akbank, Türkiye İş Bankası ve QNB Finansbank, yeni dönemde farklı bankalara olan kredi kartı borçları sebebi ile uykuları kaçan vatandaşlara, borç kapatma kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Akbank Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi 2022

Vatandaşların başka bankalara olan kredi kartı borçlarını üstelenen Akbank, borç kapatma kredisi hizmetinin azami vade sayısını 12 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde olarak belirledi. 20 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi 1.909,82 TL olarak hesaplandı.

Türkiye İş Bankası Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi 2022

Vatandaşların kredi kartı borçlarını üstlenen Türkiye İş Bankası, borç kapatma kredisi hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,95 olarak belirledi. 20 bin TL’lik kredinin aylık taksit ödemesi 828,14 TL olarak hesaplandı.

QNB Finansbank Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi 2022

Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarını tek kalemde kapatacak olan QNB Finansbank, ilgili borç kapatma kredisi hizmetinin detaylarını paylaştı. Banka, söz konusu hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,79 olarak belirledi. 20 bin TL’lik kredinin aylık ödemesi 803,43 TL olarak hesaplandı.