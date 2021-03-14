Zorunlu otopark yönetmeliği bu ay sonu başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik hakkında önemli bilgiler paylaştı. Otopark yönetmeliği üzerinde başlattıkları çalışmanın neredeyse tamamlandığını belirten Kurum, yasanın yürürlüğe girmesi sonrası vatandaşların kendilerinin otoparkları yapamaması halinde söz konusu bedelin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte 80 metrekareye kadar olan dairelerde 3 daire başına bir otopark olarak yapılması değerlendirilirken 80 ile 120 metrekare arası olan dairelerde 2 daireye bir otopark yapılacağı ve 120 ile 180 metrekare arasında olan her daire için de bir otopark yapılacağı öngörüldü. Bu ay sonundan itibaren geçerli olacak 'Otopark Yönetmeliği' ile büyükşehirlere bağlı 80 metrekare alan olarak kayıtlarda yer alan yerler için iki daireye bir otoparkın yapılması zorunlu tutulacak.

İlçe beledilerin ise bölge otoparkı olarak projeler hazırlayabileceği bilgisini paylaşan Bakan Kurum, var olan parsel üzerinde şayet vatandaşlar otoparklarını yapamıyorsa belediyenin ilgili kurumuna bunula ilgili bedelini yatıracakları ve belediyelerinde 3 yıl içerisinde belirtilen yerlere otoparkları yapabileceğini söyledi.