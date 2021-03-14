Zorunlu otopark yönetmeliği bu ay sonu başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik hakkında önemli bilgiler paylaştı. Otopark yönetmeliği üzerinde başlattıkları çalışmanın neredeyse tamamlandığını belirten Kurum, yasanın yürürlüğe girmesi sonrası vatandaşların kendilerinin otoparkları yapamaması halinde söz konusu bedelin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.
İlçe beledilerin ise bölge otoparkı olarak projeler hazırlayabileceği bilgisini paylaşan Bakan Kurum, var olan parsel üzerinde şayet vatandaşlar otoparklarını yapamıyorsa belediyenin ilgili kurumuna bunula ilgili bedelini yatıracakları ve belediyelerinde 3 yıl içerisinde belirtilen yerlere otoparkları yapabileceğini söyledi.