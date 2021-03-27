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YSK, illerde çıkarılacak olan milletvekili sayısını hesapladı! İşte o liste..

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2020 verilerinin esas alınarak hazırladığı seçim çerçevesi kapsamında bazı illerde çıkarılacak olan milletvekili sayısını hesapladı. Sıralı tam k-listeyi içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:00
YSK, illerde çıkarılacak olan milletvekili sayısını hesapladı! İşte o liste..
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Seçim çevreleri ile birlikte seçim çerçevesinin illerde çıkarılacak olan milletvekili sayıları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlendi. 2020 verilerinin esas alınarak hazırlanarak hazırlanan yeni liste Remi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken bazı illerde milletvekili sayısının azaldığı bazı illerde de yükseldiği görüldü.

YSK, tarafından alınan bir kararda bazı illerde milletvekili çıkarılma sayılarında değişikliğe gidildiği bildirildi. Milletvekili seçimi ile ilgili 2839 sayılı Kanunu'nun 5. maddesinde yapılan değişiklikte seçim çevrelerinde çıkarılacak olan milletvekili sayısının genel nüfus sayımı sonuçlarının belirlenmesi sonraki 6 ay içerisinde tespit edilerek açıklanacağı hükmünün yer alacağı belirtildi.

2020 verilerinin dikkate alınarak hazırlanan liste için illerde çıkarılacak olan milletvekili sayıları da bu kapsamda hesaplandı.  Verilerin değerlendirilmesi sonrası milletvekili sayısı en fazla 18 olan illerin bir, milletvekili sayısı 35'e kadar olan illerin ise iki seçim çerçevesine bölünürken, 36 ve daha fazla milletvekili çıkarak olan iller üç seçim çevresine bölünmesi kararlaştırıldı.

Alınan yeni kararda 600 milletvekilinin 81 il arasında dağılımı yapılırken, son listede İstanbul'da milletvekili sayısı 98'den 97'ye düştüğü görülürken Bayburt'tan çıkacak olan vekil sayısı 2'den 1'e indirildiği görüldü. Mersin'den çıkacak olan milletvekili sayısı 12'den 13'e çıkarıldığının ifade edildiği yeni listede Tunceli'nin vekil sayısı ise bir artarak 1'den 2'ye yükseltildiği kaydedildi. Ankara, Bursa ve İzmir gibi illerde milletvekili çıkarma sayısında bir değişim olmadığı belirtildi.

Buna göre; 36 milletvekili çıkaracak olan Başkent Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 97 vekil sunacak olan İstanbul 3, 28 milletvekilini çıkaracak olan İzmir ise 2 seçim çevresine bölünmüş oldu.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:00
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